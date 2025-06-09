Эпичным камбэком завершился финал Ролан Гаррос-2025

Сегодня, 8 июня, на кортах Ролан Гаррос состоялся финал в мужском одиночном разряде. В захватывающем пятисетовом матче испанец Карлос Алькарас (№2) обыграл итальянца Янника Синнера (№1) и во второй раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции, передают Vesti.kz.

Матч продолжался 5 часов и 31 минуту и стал настоящим теннисным марафоном, завершившись драматичным тай-брейком пятого сета.

Синнер уверенно начал встречу, взяв первые два сета — 6:4, 7:6 (7:4). Однако Алькарас не сдался: в третьем сете он перехватил инициативу - 6:4, а затем вырвал четвертый на тай-брейке - 7:6 (7:3).

Решающая партия стала кульминацией этого великого противостояния. При счете 6:6 теннисисты ушли на тай-брейк, где Алькарас оказался сильнее - 10:2. Таким образом, испанец одержал победу со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).





Для Карлоса Алькараса это уже второй титул на Ролан Гаррос - ранее он выигрывал турнир в 2024 году. Победа в Париже также принесла ему важные очки в борьбе за возвращение первой строчки мирового рейтинга.