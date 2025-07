Елена Рыбакина повторила достижение Серены Уильямс на Уимблдоне

Чемпионка Уимблдона - 2022 Елена Рыбакина продолжает творить историю. Первая ракетка Казахстана вышла в третий круг Уимблдона - 2025, сообщают Vesti.kz.

По данным OptaAce, казахстанская теннисистка вышла на четвертое место в рейтинге лучших по проценту побед на Уимблдоне в Открытую эру - ее результат составляет впечатляющие 87,5 процента.

Интересно, что этот показатель идентичен цифрам легендарной Серены Уильямс - при условии минимум двух участий в основной сетке.

Выше только три теннисные иконы: Энн Хейдон-Джонс (92,3 процента), Штеффи Граф (91,4 процента) и Мартина Навратилова (89,6 процента).

Свежий вклад в статистику - разгром Марии Саккари во втором круге Уимблдона-2025: 6:3, 6:1. В следующем раунде Рыбакина встретится с датчанкой Кларой Таусон.

