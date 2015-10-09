Неожиданной сенсацией обернулся матч третьего круга Уимблдона с участием Рыбакиной

Восьмая ракетка мира, американка Мэдисон Киз, неожиданно завершила борьбу за титул Уимблдона-2025, уступив в третьем круге 104-й теннисистке в рейтинге - немке Лауре Зигемунд, сообщают Vesti.kz.

Матч продолжался 1 час 34 минуты и завершился победой Зигемунд в двух сетах - 6:3, 6:3. Несмотря на преимущество Киз по эйсам (2:0), она допустила больше двойных ошибок - 4 против 1. Также Киз реализовала лишь 2 из 6 брейк-пойнтов, тогда как Зигемунд использовала 5 из 13 возможностей.

Это поражение одной из главных фавориток значительно меняет расклад в турнирной сетке и может сыграть на руку казахстанке Елене Рыбакиной, которой предстоит матч третьего круга против датчанки Клары Таусон.

Примечательно, что спустя всего несколько часов после сенсационной победы над американкой Лаура Зигемунд вновь вышла на корт - на этот раз в парном разряде, где она выступает в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя.