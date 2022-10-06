Экс-первая ракетка мира выиграл второй матч на турнире в Астане

Российский теннисист Даниил Медведев, бывшая первая ракетка мира, а ныне занимающий четвертое место в мировом рейтинге, вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 Astana Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/8 финала одиночного разряда он оказался сильнее Эмила Руусувуори из Финляндии - 6:3, 6:2. Встреча длилась 1 час и 16 минут. Медведев сделал 6 эйсов при 1 двойной ошибке, в то время как Руусувуори, располагающийся на 53-й строчке в рейтинге ATP, выполнил всего одну подачу навылет при двух двойных ошибках.

Следующий матч Медведев проведет против 21-й ракетки мира испанца Роберто Баутисты Агуты 7 октября.

Напомним, что на старте турнира россиянин обыграл другого представителя Испании - Альберта Рамоса (6:3, 6:1).