Экс-четвертая ракетка мира не играл 20 месяцев и сходу вышел в финал

Японский теннисист Кей Нисикори успешно вернулся к выступлениям после длительного восстановления после операции на бедре. 33-летний спортсмен вышел в финал турнира категории ATP Challenger в Пальмас-дель-Маре (Пуэрто-Рико), сообщает Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

Финалист US Open-2014 не играл с октября 2021 года, потеряв все свои рейтинговые очки. Теперь он вернулся на корт на пуэрториканском "Челленджере", сходу выйдя в финал.

В полуфинальной встрече Нисикори обыграл Густаво Хейде - 6:4, 6:2. В финале он скрестит ракетки с 19-летним американцем Майклом Чжэном (№1178), обыгравшим казахстанца Бейбита Жукаева - 3:6, 6:3, 7:6.

Отметим, что на счету японского теннисиста 12 одиночных титулов на турнирах АТР, а также шесть побед на "Челленджерах". Его последний успех датирован январем 2019-го, когда Кею покорился турнир в австралийском Брисбене.

Выход в финал гарантирует Нисикори взлет ориентировочно на 607-е место в мировой табели о рангах. В случае победы на турнире он может вернуться в топ-500.