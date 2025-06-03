Единственный, кому это удалось! Как казахстанец удивляет весь мир на Ролан Гаррос?

Казахстанец Александр Бублик (№62) переписывает историю. Он стал четвертьфиналистом Ролан Гаррос, впервые пробившись так далеко на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. Корреспондент Vesti.kz сравнил всех четвертьфиналистов мужского турнира и сопоставил их с Бубликом.

В матчах 1/4 финала Бублик сыграет с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером (№1). В других парах встретятся Александр Зверев (№3) и Новак Джокович (№6), Лоренцо Музетти (№7) и Фрэнсис Тьяфо (№16), а также Томми Пол (№12) и Карлос Алькарас (№2).





Бублик - самый низкорейтинговый четвертьфиналист Ролан Гаррос

Как видим, в восьмерку сильнейших пробились пять представителей топ-10, а также стоящие в топ-20 американцы Пол и Тьяфо. Что касается Бублика, то он не входит даже в топ-60 мирового рейтинга, занимая лишь 62-е место.

Но по итогам турнира он точно совершит рывок в мировой классификации. Сейчас в Live-рейтинге он уже 43-й, в случае выхода в полуфинал может стать примерно 30-м, если дойдет до финала - то взлетит в район 21-й позиции, а титул принесет ему прорыв до 17-й строчки.





Бублик - единственный, кто выбил сразу двух теннисистов топ-10

По ходу этого турнира Александр одержал волевые победы над австралийцем Алексом Де Минауром (№9) - 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2, а также над британцем Джеком Дрейпером (№5) - 5:7, 6:3, 6:2, 6:4.

Пять человек из топ-10 не дошли до стадии 1/4 финала, и двоих из них остановил казахстанец, проводящий самый успешный турнир "Большого шлема" в карьере. Еще трое представителей первой десятки вылетели от других соперников.





Алькарас находится на одной ступени с Бубликом

Увы, здесь статистика больше о потерях, так как мы посчитали количество проигранных сетов четвертьфиналистами на Ролан Гаррос-2025. Совсем без потерь идут следующий соперник казахстанца Синнер (12-0 по партиям), а также Джокович и Тьяфо (12-0 - у обоих).

Зверев потерял один сет (11-1), а Музетти - два (12-2). Алькарас и Бублик проиграли по три партии (12-3), но у казахстанца это случалось только в противостояниях с игркоками топ-10. Худшим же по потерянным сетам можно назвать Пола, который проиграл пять партий в четырех встречах (12-5).





Бублик превзошел Джоковича и других звезд

При этом, если взглянуть на общее время на корте, до три потерянных сета даже не чувствуются. Бублик провел в четырех матчах 9 часов и 4 минуты на корте. Это даже меньше, чем не проигрывавший партии Джокович (9 часов и 29 минут).

По этому показателю Бублик четвертый из восьми четвертьфиналистов. Меньше всего времени в игре провели Синнер (7 часов и 53 минуты), Зверев (8 часов и 22 минуты) и Тьяфо (8 часов и 49 минут). Следом за ними Бублик, а после - Джокович.

В тройке теннисистов, затративших больше всего времени и энергии - Алькарас (10 часов и 43 минуты), Музетти (11 часов и 3 минуты), а также Пол (12 часов и 50 минут).



Отметим, что первые четвертьфинальные встречи в женском и мужском одиночных разрядах пройдут уже сегодня, 3 июня. Ориентировочно в 17:00 по казахстанскому времени сыграют Музетти и Тьяфо, а в 23:15 на корт выйдут Пол и Алькарас.

Матчи Синнер - Бублик и Зверев - Джокович пройдут уже в среду, 4 июня.