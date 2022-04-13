"Другие должны взять на заметку". Зарубежные фанаты восхитились первой ракеткой Казахстана

Автор: Димаш Тулегенов

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик получил много приятных слов от любителей тенниса со всего мира. Это случилось после того, как после стартового матча турнира ATP Masters 1000 в Монте-Карло (Монако) с ним сделали интервью для Tennis Channel, передает корреспондент Vesti.kz.

В нашумевшем интервью 24-летний Бублик заявил, что не заслужил победы над швейцарцем Стэном Вавринкой в первом круге соревнований, списав это на плохую подготовку соперника. Также Александр отметил, что теннисистам необходимо дать больше свободы, не штрафуя за проявление эмоций, ведь "зрители приходят смотреть не на игроков в костюмах". А еще он не постеснялся заявить, что бегает по грунту "как слон".

Кроме того, казахстанец заявил, что элементы шоу сильно влияют на интерес зрителей. В пример он привел австралийца Ника Кирьоса, отметив, что тот "иногда делает что-то неприемлемое для тенниса", но болельщики собирают полные трибуны ради того, чтобы на это взглянуть. Сам Кирьос ретвитнул запись с интервью Бублика у себя в Twitter и подписал: "Ничего, кроме фактов".

Вот, как на это интервью отреагировали представители мирового теннисного сообщества:

Jose44s: "Этот парень станет легендой".

ATPCats: "Другие теннисисты должны взять на заметку - вот, как надо давать интервью. Мне надоело большинство остальных игроков с их идеально составленными PR-ответами".

Grsane: "Очень понравилось! Я думаю, нам нужны интервью, которые не звучат так, будто их дают политики или дипломаты. Будьте честны, и не нужно пытаться соответствовать тому, кем вы не являетесь".

Sagarchowdhry: "Люблю эту честность".

FantasyTennisL1: "Надо любить Бублика. Если бы вы могли выбрать игрока, с которым можно пойти и выпить пару кружек пива, то он был бы лучшим кандидатом!".

TheTennisLetter: "Мне нравятся честность, скромность и перспективы Бублика. Недооцененная личность в туре. Отличное интервью Пракаша, как всегда".

ArmandGentleman: "Никогда не смотрел его интервью. Он очень честный, он мне искренне нравится, и я желаю ему всего наилучшего".

ProPunk88: "Отличное интервью, очень приятный парень!".

Напомним, что уже сегодня, 13 апреля, Бублик во втором круге соревнований сыграет с 13-м сеяным из Испании Пабло Карреньо-Бустой. Игра начнется ориентировочно в 17:40 по времени Нур-Султана. Счет личных встреч между спортсменами - 2:0 в пользу Пабло.

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