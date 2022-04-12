Сенсацией завершился матч Джоковича после возвращения на корт

Сербский теннисист Новак Джокович неожиданно проиграл во втором круге турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло с призовым фондом свыше 5,4 миллиона евро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первый номер мирового рейтинга встречался с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина и уступил за неполных три часа со счетом 1:2 (3:6, 7:6, 1:6) в первом матче на грунте.

Добавим, что Джокович вышел на корт впервые с 24 февраля, когда на турнире в ОАЭ проиграл Иржи Веселы из Чехии (4:6, 6:7).

Добавим, что ранее Джокович не был допущен к выступлению Открытом чемпионате Австралии из-за отказа от вакцинации, а затем снялся с турниров в США.

Джокович не смог попасть в США и снялся с двух "Мастерсов"

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