Джокович выиграл "Мастерс" в Париже и обновил свой рекорд

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 22:42
©instagram.com/djokernole

Сербский теннисист Новак Джокович в седьмой раз стал победителем "Мастерса" в Париже, одолев Григора Димитрова в финале со счетом 6:4, 6:3, сообщают Vesti.kz.

Джокович выиграл 18-й матч подряд, начиная с августа, когда он начал свою серию побед в Цинциннати.

Для Джоковича этот титул стал шестым в текущем сезоне и 97-м в его профессиональной карьере. На турнирах "Мастерс" он одержал победу 40 раз, установив новый рекорд в этой категории.

Кроме того, во второй раз в своей карьере Джокович одержал победу как на "Ролан Гаррос", так и на "Мастерс" в Париже в одном и том же году, впервые сделав это в 2021 году.

Добавим, что его соперник по финалу Димитров в матче третьего круга одолел первую ракетку Казахстана Александра Бублика.

Метки:
Джокович Новак ATP Бублик Александр

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