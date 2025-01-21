Джокович выдал эпичный матч с обидчиком казахстанца на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович (№7) вышел в 1/2 финала мужского одиночного разряда Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале, он встречался с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

21-летний испанец здорово начал встречу, забрав первый сет - 6:4. При этом, 37-летний Джокович по ходу партии вел 2:0, 3:2 и 4:3.

Во втором сете Джокович захватил преимущество - 3:0. Впрочем, Алькарас сравнял счет. Несмотря на это, серб выиграл партию - 6:4. В третьем сете ветеран также оказался сильнее - 6:3.

В решающей четвертой партии Джокович оформил победу 6:4 (3:1 по сетам) и вышел в полуфинал. Игра длилась три часа и 38 минут.





В 1/2 финала Джокович сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым (№2).

Добавим, что в первом круге соревнований Алькарас обыграл вторую ракетку Казахстана Александра Шевченко (№77).