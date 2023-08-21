Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий второе место в мировом рейтинге, обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), сообщают Vesti.kz.

Джокович выиграл со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Встреча длилась 3 часа и 50 минут. В ее ходе Джокович выполнил две подачи навылет и допустил пять двойных ошибок. Алькарас сделал 11 эйсов при пяти двойных ошибках.

После финального матча Алькарас не сдержал эмоций, заплакав на скамейке.

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил 6,6 миллиона долларов.