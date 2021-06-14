Сербский теннисист Новак Джокович во второй раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции - "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале первая ракетка мира обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса (5-й номер посева), отыгравшись с 0-2 по сетам - 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Матч продолжался 4 часа 11 минут. Циципас сделал 14 эйсов, Джокович - пять. Серб совершил три двойные и 41 невынужденную ошибку против четырех и 44 у Циципаса.

Джокович ранее побеждал на "Ролан Гаррос" в 2016 году. Всего на счету серба стало 19 титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Для Циципаса это был первый в карьере финал турнира Большого шлема.

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