Джокович или Алькарас? С кем сыграют казахстанцы на ATP 500 Astana Open

Известны соперники казахстанских теннисистов на турнире категории ATP 500 в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz. Топовое событие пройдет с 1 по 9 октября 2022 года.

Лидер сборной Казахстана Александр Бублик сыграет в первом круге c Таллоном Грикспором из Нидерландов, а Михаил Кукушкин - со Стефаносом Циципасом из Греции.

Первый номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас встретится с Хольгером Руне из Дании, а серб Новак Джокович - с чилийцем Кристианом Гарином.

Россиянин Даниил Медведев сыграет с Альбертом Рамосом-Виноласом из Испании, а казахстанец Бейбит Жукаев - Ботиком Ван Де Зандшульпом из Нидерландов.

Добавим, что ранее стартовал квалификационный турнир, а более полный список звездных участников можно посмотреть здесь.

Новак Джокович сыграет на супертурнире в Астане. Известны конкуренты