Дебюты и большие надежды. Что ждать от юных казахстанцев на Australian Open?

В субботу, 18 января, на Australian Open начнут проводиться юниорские турниры. Двое казахстанцев примут участие в одиночном разряде среди парней. Корреспондент Vesti.kz рассказывает про их матчи.

17-летний Амир Омарханов (№4 в юниорском рейтинге ITF) посеян в Мельбурне (Австралия) под вторым номером, а 16-летний Зангар Нурланулы (№39) не имеет посева и попал в противоположную половину турнирной сетки. Поэтому если казахстанское дерби и состоится, то только в финале.



Омарханов выступает на "Больших шлемах" второй сезон кряду. В прошлом году он впервые сыграл именно на Australian Open, где сразу же стал одним из открытий турнира, дойдя до четвертьфинала. В этом году от него будут ждать не меньшего, потому что он уже набрался опыта, громко заявил о себе, а еще вошел в топ-4 юниорского рейтинга.

На Australian Open-2025 будет только один игрок, который опережает его в мировой классификации - это посеяный под первым номером 18-летний чех Ян Кумстат (№3), в прошлом году игравший там в финале.

В первом круге Амир сыграет с 17-летним американцем Матиссом Фарзамом (№45). Для него это будет второе участие на "Больших шлемах" - до этого он проиграл на старте US Open-2024. Этот матч пройдет в воскресенье, 19 января. Ранее Амир и Матисс друг с другом не играли.



Первым же из казахстанских юниоров стартует Нурланулы. Для него это дебютное участие на "Большом шлеме". В первом раунде ему предстоит скрестить ракетки с местным теннисистом Николасом Бейкером (№306).

Известно, что Бейкеру 15 лет, и он получил от организаторов турнира приглашение Wild Card (WC). Без него он бы элементарно не прошел по рейтингу для участия на Australian Open.

Зангар и Николас встретятся друг с другом впервые. В 2023 году австралиец уже играл с другим казахстанцем Мансуром Саиновым, и выиграл его в двух сетах. Первый матч Нурланулы пройдет завтра, 18 января, четвертым запуском на 15-м корте. Ориентировочное время выхода на корт - не ранее 08:00 по казахстанскому времени.



Отметим, что во взрослом туре выступления на Australian Open продолжают три казахстанки: Елена Рыбакина и Юлия Путинцева в одиночном разряде, а также Анна Данилина в смешанном миксте. Завтра свои матчи в третьем круге одиночки проведут Рыбакина и Путинцева.

Встреча между Путинцевой и россиянкой Дарьей Касаткиной (№10) начнется не ранее 07:00 по казахстанскому времени, а игра между Рыбакиной и украинкой Даяной Ястремской (№33) - не раньше 08:00.