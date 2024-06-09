Четырехчасовая драма определила победителя мужского финала Ролан Гаррос

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 22:48
©x.com/rolandgarros

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем мужского одиночного разряда Ролан Гаррос-2024, сообщают Vesti.kz.

В финальном матче 21-летний Алькарас встречался с немецким теннисистом Александром Зверевым. Упорный матч завершился победой третьей ракетки мира из Испании по итогам пяти сетов: 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 6:2.

Встреча длилась четыре часа и 19 минут. На счету Зверева восемь эйсов, у Алькараса - три. Немецкий теннисист, занимающий четвертую строчку рейтинга ATP сделал шесть двойных и 41 невынужденную ошибку. Алькарас записал на свой счет шесть двойных и 56 невынужденных ошибок.

Напомним, в розыгрыше 2023 года победу на кортах Парижа праздновал Новак Джокович. В завершившемся турнире 37-летний серб после травмы отказался от борьбы в 1/4 финала.

Метки:
Ролан Гаррос ATP Испания Германия

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