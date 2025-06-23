Четверо казахстанцев стартуют на Уимблдоне 2025: что нужно об этом знать?

Сегодня, 23 июня, в Лондоне (Великобритания) начинается квалификационная часть Уимблдона-2025. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о представителях нашей страны, которые будут бороться за путевку в основную сетку соревнований.

Отборочный турнир начинается с мужских баталий, где сразу четыре казахстанских теннисиста поставили перед собой цель выиграть три матча и пробиться в основу.

В квалификации сыграют Дмитрий Попко (№178), Михаил Кукушкин (№190), Тимофей Скатов (№212) и Бейбит Жукаев (№251). И радует, что их пути друг с другом никак не пересекутся.



Первым запуском, в 15:00 по казахстанскому времени, свои матчи первого отборочного круга начнут трое казахатанцев. 28-летнему Попко будет противостоять 23-летний аргентинец Роман Андрес Бурручага (№133). Их единственная встреча друг с другом, состоявшаяся в 2022 году в Аргентине, закончилась победой казахстанца в трех партиях.

24-летний Скатов скрестит ракетки с 30-летним Стефано Наполитано (№684) из Италии. Они тоже играли друг с другом в 2022 году, и тоже на родине соперника казахстанца - в Италии. Тогда Скатов выиграл в двух сетах.

А 37-летнему ветерану Кукушкину предстоит встреча с 25-летним бразильцем Тьяго Уайлдом (№120). Они друг с другом не встречались.



Еще один матч с казахстанцем стартует уже вторым запуском, ориентировочно в 16:30. 24-летний Жукаев померится силами с 27-летним представителем Украины Виталием Сачко (№213). Они сыграют в очном противостоянии впервые.

Из четырех казахстанцев только Кукушкин в прошлом играл в основной сетке Уимблдона: ему доводилось выступить там десять раз, а лучшего показателя он добился в 2019 году, когда дошел до 1/8 финала.

Попко многократно участвовал в квалификации всех соревнований "Большого шлема", но ни разу не пробивался в основу. Скатов и Жукаев уже добирались до финала квалификации на Уимблдоне, но не более того.



Отметим, что все матчи казахстанцев в квалификации Уимблдона вы можете посмотреть в прямом эфире по этой ссылке.

Что касается основной сетки, то там будут представлены казахстанцы Александр Бублик (№30) и Александр Шевченко (№97).

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас (№2).