Бублику сообщили плохие новости перед матчем за четвертьфинал Ролан Гаррос

Семикратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой рассказал о своих ожиданиях от матча четвертого круга Ролан Гаррос – 2025 между британцем Джеком Дрейпером (№5 ATP) и казахстанским теннисистом Александром Бубликом (№62 ATP), передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Макинрой признался - матчи с Бубликом всегда непредсказуемы. Однако он считает, что победа достанется британцу.

"Я подозреваю, что Дрейпера хорошо подготовили к тому, чего ожидать. Я имею в виду, любого игрока настраивают, когда ты играешь с Бубликом - черт знает, что вообще может произойти, - так что это делает матч интересным, но, думаю, он выиграет довольно уверенно", – сказал Макинрой в эфире TNT Sports.

Напомним, что Ролан Гаррос или Открытый чемпионат Франции–2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.