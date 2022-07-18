Бублик забрал сет у американца в проигранном финале турнира в США

Казахстанский теннисист Александр Бублик выступил в финале ATP 250 в Ньюпорте (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче лучший теннисист Казахстана встречался с американцем Максимом Кресси, уступив ему со счетом 6:2, 3:6, 6:7.

Это был шестой финал ATP для первой ракетки Казахстана.

Напомним, что по ходу этого турнира Бублик обыграл американца Джека Сока - 6:3, 3:6, 6:2, британца Энди Маррея - 7:5, 6:4 и австралийца Джейсона Кублера - 6:3, 6:2.

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