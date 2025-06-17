Бублик высказался о призовых на Ролан Гаррос и рассказал, где живет на самом деле

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик в интервью Youtube-каналу SauBall высказался о крупных призовых, полученных за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос), сообщают Vesti.kz.

Напомним, казахстанец в 1/4 финала уступил первой ракетке мира - итальянцу Яннику Синнеру. По итогам турнира он получил 440 тысяч евро (256,3 миллиона тенге)

- Вы уже планируете совершить какую-то покупку или чем-то себя вознаградить?

- Нет, деньги давно не вызывают у меня никакого возбуждения. Может быть я не зарабатывал огромных каких-то денег, которые бы изменили мое понимание финансов. Пойдут (деньги) туда, куда и идут обычно. Продолжу инвестировать в команду, играть в теннис и пытаться добиваться больших результатов, - сказал Бублик.

Также Александр рассказал, как часто бывает на Родине и планирует ли посетить алматинский турнир Almaty Open в октябре.

"Да, я планирую приехать в этом году в Алматы. Посмотрим, как сложится. В прошлом году я получил травму незадолго до турнира. Но я очень жду наконец-то вернуться в Казахстан и сыграть перед домашней публикой.

К сожалению, в Казахстан получается нечасто приезжать. Последний раз был на Кубке Дэвиса. В основном проживаю в Монако", - поделился теннисист.

Полную версию интервью с Бубликом можно посмотреть ниже.