Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№62 в рейтинге ATP) рассказал, что мог приостановить карьеру из-за неудовлетворительных результатов на корте, передают Vesti.kz.

Это могло случиться после Уимблдона-2025, который пройдет с 30 июня по 13 июля в Лондоне (Великобритания).

"Я дал обещание тренеру, что буду играть в теннис до Уимблдона. Если в процессе и результатах ничего не изменится (в лучшую сторону - прим. Vesti.kz), я возьму паузу на пару месяцев - чтобы прийти в себя и понять, в чем причина (неудовлетворительных результатов)", - цитирует слова Бублика Sport24.

Однако, по словам теннисиста все изменилось после того, как он поменял ракетку.

"Он (агент Бублика) предложил сменить ракетку. Мы попробовали две, купили их, покрасили в черный цвет - и я уехал в Финикс, где вышел в финал. Проблема была в том, что прежняя ракетка не давала мне того самого X-фактора, который помогает побеждать. Когда я ее сменил… Я не стал больше тренироваться или бить слабее. Просто новая ракетка легче - на 40 граммов. И я стал играть лучше", - добавил Александр.

Напомним, что Бублик совсем недавно успешно выступил на Открытом чемпионате Франции. Он впервые в своей карьере добрался до 1/4-й финала Ролан Гаррос, выбив пятую ракетку мира - британца Джека Дрейпера. Однако затем уступил лучшему теннисисту планеты - итальянцу Яннику Синнеру.