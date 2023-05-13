Лучший теннисист Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик, занимающий 49-е место в мировом рейтинге, узнал соперника по третьему кругу грунтового турнира категории "Мастерс", который проходит в Риме (Италия), сообщают Vesti.kz.

На этой стадии он сыграет с четвертой ракеткой мира Каспером Руудом из Норвегии, который во втором круге прошел француза Артура Риндеркнеха (№89) - 6:4, 6:0. Встреча состоится 14 мая.

Напомним, что Бублик в предыдущем матче победил американца Бена Шелтона (№35) - 6:4, 1:6, 6:2.