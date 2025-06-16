Бублик стартовал с победы и приблизился к первой ракетке мира. Известны подробности

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№45) с победы стартовал на турнире категории ATP 500 в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.

В матче первого круга Бублик встречался с французом Александром Мюллером (№40). Встреча завершилась победой казахстанца по итогам двух сетов - 6:4, 6:4.

Встреча продлилась ровно один час.

Таким образом, во втором круге Бублик сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) - Янник Ханфман (Германия).

Синнер является первой ракеткой мира, а Ханфман занимает 138 место в рейтинге одиночного разряда ATP. Игра итальянца и немца пройдет 17 июня.