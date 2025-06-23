Как Бублик стал суперзвездой: влюбил в себя весь Казахстан, сломал стереотипы и превзошел Сметова!

Казахстанец Александр Бублик (№30) продолжает наслаждаться лучшими моментами в своей теннисной карьере. Еще в начале сезона теннисист страдал от постоянных неудач, имея соотношение побед и поражений 2-8, а также серьезно падал в мировом рейтинге АТР. И мало кто мог ожидать такого всплеска к лету.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает о мощном прогрессе 28-летнего Бублика, его новом звездном статусе, вере казахстанцев и шансах на грядущем Уимблдоне.





В начале года Бублик страдал на корте

Если вспомнить начало сезона, то ничего хорошего вокруг игры Бублика там не было. Казахстанец терпел неудачи, а на Australian Open проиграл в первом же круге аргентинцу Франсиско Серундоло, которого, казалось бы, должен обыгрывать на быстром покрытии. Более того, в той игре Бублик не выиграл ни сета.

В конце января он уступил во втором круге соревнований в Монпелье (Франция), не сумев защитить титул, и начал свое стремительное падение в мировой табели о рангах. С 12 февраля по 6 марта он проиграл четыре матча подряд на турнирах в Марселе (Франция), Дохе (Катар), Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). И все это на харде, на котором Бублик должен показывать более-менее стабильные результаты.

"У меня был разговор с Гаэлем Монфисом в Дубае. Я жаловался, что проигрывал, у меня был тяжелый период. Я сказал ему: "Гаэль, раньше все было проще, такого со мной никогда не случалось. Все играют так хорошо". Он поделился со мной очень мудрой мыслью, что сейчас все стали профессионалами: "Если ты посмотришь, то все рано встают, делают свои упражнения, проводят восстановление", - рассказывал Бублик.



После раннего вылета с крупного турнира в Индиан-Уэллсе, Бублик решил сделать пару шагов назад и заявился на соревнования категории ATP Challenger в Финиксе (США). И там ему удалось одержать четыре победы, он проиграл только в финале юному таланту Жоао Фонсеке на двух тай-брейках.

Многие теннисисты отмечают, что подобные шаги могут вернуть игрокам уверенность в своих силах, вновь вспомнить, что такое вкус победы. Но, так или иначе, первый опыт не дал результата в долгосрочной перспективе. Хотя Бублик сыграл на "челленджере" впервые с мая 2023 года.





Бублик удивил всех там, где от него не ждали

Речь идет о старте грунтового сезона. На медленном покрытии Александру, с его особенностями игры, всегда было непросто. Там нужно много бегать, использовать резаные и крученые удары, терпеть и выжидать. Бублик же игрок совершенно иного стиля, который старается быстро заканчивать розыгрыши и полагается на свою подачу.

Первый всплеск произошел на "тысячнике" в Мадриде (Испания), где казахстанец прошел три раунда, в том числе обыграв игрока топ-10 Андрея Рублева. Впервые с марта 2024 года (больше чем через год) ему удалось выиграть три матча на соревнованиях АТР ("челленджеры" - не в счет).

Неудачно сыграв в Риме (Италия) в мае, Бублик вновь решился на участие на соревнованиях категории ATP Challenger - он выбрал турнир в Турине (Италия). Да, это не столь крупное событие со звездным составом игроков, но матчи проводились на грунте, и вряд ли от Бублика ждали хороших результатов. Однако он всех удивил, обыграв пятерых соперников и завоевав трофей!



Перед Ролан Гаррос он неудачно съездил в Гамбург (Германия), где проиграл в первом же круге. Но, вероятно, Александр не придал этому турниру столь важное значение, так как он только что выиграл соревнования в Турине, а еще нужно было успеть передохнуть до стартующего через неделю "Большого шлема" в Париже.

И там, в столице Франции, он задал настоящую жару, впервые в карьере добравшись до четвертьфинала на "Большом шлеме". И сделал он это ни на Уимблдоне, ни в Австралии или США, а на медленном грунте Парижа, попутно выбив двух игроков топ-10 - Алекса Де Минаура и Джека Дрейпера. Причем австралийцу он уступал в два сета, а британцу отдал первую партию.

И только лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру удалось остановить разбушевавшегося казахстанца - он отдал Бублику всего шесть геймов в трех сетах, в концовке "повесив баранку".





Травяные корты - стихия Бублика. Тут он не растерялся

Переход с грунта на траву получился для Бублика идеальным. Он выиграл первый же турнир после выхода в четвертьфинал Ролан Гаррос. И это было не какое-то там рядовое соревнование, а статусный "пятисотник" в Галле (Германия), который десять раз выигрывал легендарный Роджер Федерер.

Бублик уже завоевывал этот трофей в 2023 году, и он является самым крупным в его карьере. Но даже от нашумевшего Александра вряд ли ждали триумфа на немецких кортах, ведь в заявочном листе присутстовало много звезд - Синнер, Александр Зверев, Даниил Медведев, Рублев...

Да и жребий получился не очень благоприятным, ведь уже во втором круге прогнозировался выход на все того же Синнера, который всего за полторы недели до этого разгромил его в Париже.

Но у Бублика не было времени и, что самое главное, желания отчаиваться. Он довольно быстро преодолел барьер стартового круга, а затем нанес поражение Синнеру! Первый человек, кроме Карлоса Алькараса, который смог остановить итальянца в 2025 году! Невероятно! И это первая победа Бублика над действующей первой ракеткой мира.

На мажорной ноте он переиграл всех оставшихся соперников - Томаша Махача, Карена Хачанова и, наконец, Медведева в финале! Бублик, который еще летом прошлого года был 17-й ракеткой мира, в начале 2025-го шел 33-м, а к марту упал за пределы топ-80, вновь вернулся в топ-30! С сегодняшнего дня он официально занимает 30-ю позицию в мировой табели о рангах.

Теперь у него пять одиночных титулов на турнирах АТР, в том числе две победы на "пятисотниках" (АТР 500) - обе в Галле. Шикарный старт короткого травяного сезона.

Бублик стал звездой всего Казахстана. Его сильно полюбили

За короткое время Бублик стал настоящей звездой в Казахстане. Из того парня, о котором пишут только тогда, когда он сломает очередную ракетку или нецензурно выскажется на корте, Бублик превратился в главную надежду отечественного тенниса, впервые за много времени лишив этого статуса Елену Рыбакину.

Да, пока у него нет крупных титулов, как у Елены, но его харизма, его чувство юмора, его открытость - все это сделало его звездой как в Казахстане, так и за границей. Сейчас его аудитория в Instagram увеличилась до 1,1 миллиона подписчиков, и среди действующих казахстанских спортсменов больше фолловеров только у боксерши Ангелины Лукас (2,6 миллиона) и бойца ММА Шавката Рахмонова (1,7 миллиона).

Александр уже стал популярнее Рыбакиной, Жанибека Алимханулы, Елдоса Сметова и многих других. И, рискну предположить, что доля его зарубежных подписчиков серьезно опережает количество казахстанских болельщиков. Возможно, что последний рост зависит как раз от того, что в Казахстане Бублик стал восприниматься как сильный игрок и человек, который способен завоевывать трофеи, и местные пользователи стали активно подписываться на теннисиста. Что касается заграничных фанатов, то они были у него всегда, потому что их цепляют не только результаты, но и умение устраивать на корте шоу.

Кстати, очень гармонично получилось и с интервью, которое вышло на YouTube в феврале. В нем Бублик сделал несколько заявлений, которые по-доброму зацепили казахстанцев, показывая свою благодарность всей стране за то, что ему дали такой шанс проявлять себя.

Он дал понять, что не смени российский паспорт на казахстанский в юном возрасте, мог бы и не стать тем Бубликом, которого сейчас знает весь теннисный мир, да и, впрочем, уже не только теннисный.

После выхода того видео в свет, многие казахстанцы изменили свое отношение к Бублику в лучшую сторону, он стал получать много поддержки, и, кто знает, может - это одна из причин его прогресса?

Бублик продолжит быть главным ньюсмейкером на Уимблдоне?

Уже через неделю, 30 июня, в Лондоне (Великобритания) стартует Уимблдон. Один из самых значимых турниров в теннисной истории, проводящийся на любимом покрытии Бублика. В связи с последними сенсациями и победами, народ будет ждать от него высоких показателей и там.

В такой форме шансы блеснуть на Уимблдоне у Александра есть. Причем важно, что взлет в рейтинге может позволить ему стать сеяным на турнире, а это даст право избежать встреч с другими рейтинговыми теннисистами в двух стартовых раундах.

Другой вопрос касается функциональной готовности - сможет ли Бублик так же грамотно действовать в пятисетовом формате. Конечно, на Ролан Гаррос он это уже доказал, но на траве специфика, все же, другая. Да и соперники теперь будет настраиваться на казахстанца куда более серьезно. В любом случае, будем идти от матча к матчу и верить, что лучшему теннисисту страны удастся добиться успеха на кортах Уимблдона!

Отметим, что на этой неделе Бублик заявлен на турнир АТР 250 в Истбурне (Великобритания). Но так как Уимблдон уже через неделю, мы не удивимся, если казахстанец предпочтет не доходить на этих соревнованиях до поздних раундов.

В первом круге, 24 июня, он должен сыграть с аргентинцем Франсиско Комесаньей (№65). В принципе, думается, что все болельщики поймут Бублика, если он решит сняться с турнира в пользу получения нескольких дней отдыха в преддверии Уимблдона, а также в пользу того, чтобы провести несколько дополнительных дней на кортах Лондона, чтобы лучше к ним привыкнуть.



Так в чем же успех такого прогресса в игре Бублика? Знаете, тут целый "коктейль с кучей ингредиентов":

Это и осознание того, что причина поражения в том, что самому не хватает профессионализма (спасибо Монфису за мудрые слова);Это и чувство того, что за тебя действительно болеют в той стране, которую ты представляешь (после интервью Вите Кравченко он впервые по-настоящему ощутил, что у него есть "дом");Это и упрямое желание вернуться к победам, пусть и ценой шагов назад и возвращения на "челленджеры".

Сейчас, поняв, что его потенциал очень велик, Бублик может начать относиться к выступлениям еще более серьезно. Если это случится, то он еще не один раз порадует казахстанцев крупными успехами, причем еще более крупными, чем вчерашний в Галле!

Как личность Бублик тоже продолжает разбивать всевозможные границы. Он уже большая звезда, и как спортсмен, и как шоумен на корте. И про таких людей, как Бублик, принято говорить, что они не затеряются даже после окончания карьеры. Это и отличает Александра от многих других спортсменов, в том числе казахстанских.