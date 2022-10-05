Бублик проиграл в парном разряде турнира АТР в Астане

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик завершил выступление в парном разряде турнира ATP 500 Astana Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В дуэте с казахстанцем Бейбитом Жукаевым он не смог пробиться в четвертьфинал.
Пара стартовала сразу с 1/8. Казахстанским теннисистам в соперники достались итальянцы Фабио Фоньини и Симоне Болелли, которые выиграли со счетом 6:4, 6:2.
Отметим, что накануне на турнире Бублик вышел во второй круг в одиночном разряде.
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