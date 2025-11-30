Бублик призвал устроить теннисный турнир в Казахстане

11-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик прокомментировал своё участие в матчах против Даниила Медведева (№13) на международном командном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге, сообщают Vesti.kz.

"Ко мне подходили многие болельщики и говорили, что это лучший матч, который был сыгран на этом турнире. Я тоже получил огромное удовольствие от игры. Вчера зашел почитать комментарии о "Трофеях Северной Пальмиры", и многие пишут, что на трибунах в основном семьи с детьми. Это самое главное. Мы пытаемся популяризировать теннис, показать шоу. Результат вторичен, проигравших нет. Тут собрались сразу три игрока из топ-20 рейтинга ATP, Таллон (Грикспор) - из топ-30. Уровень очень высокий. Хотелось бы, чтобы и у Казахстана появился такой выставочный турнир", — цитирует Бублика "СЭ".

В рамках «Трофеев Северной Пальмиры» Бублик проиграл Карену Хачанову со счётом 10:13 и Даниилу Медведеву — 14:19. Однако в парном разряде вместе с Грикспором он взял верх над дуэтом Медведев/Хачанов, победив со счётом 13:7.