Бублик приблизился к титулу в Китае

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 19-е место в мировом рейтинге, пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай), передают Vesti.kz.

Во втором круге Бублик в трёх сетах обыграл австралийца Александара Вукича (№93 ATP) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 15 минут. За это время казахстанец подал 24 эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из десяти брейк-пойнтов. Его соперник отметился 14 подачами навылет, тремя двойными ошибками и не сумел заработать ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Бублик встретится с победителем матча Далибор Сврчина (Чехия) — Чжан Чжичжэнь (Китай).