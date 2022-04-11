Бублик откроет грунтовый сезон матчем с экс-третьей ракеткой мира

Автор: Димаш Тулегенов

На этой неделе пройдет первый грунтовый турнир серии ATP Masters 1000 - Monte-Carlo Rolex Masters. Казахстан на этих крупных соревнованиях представит лучший теннисист страны Александр Бублик, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 24-летнего казахстанца по первому кругу будет экс-третья ракетка мира из Швейцарии - Стэн Вавринка. Для 37-летнего победителя трех турниров "Большого шлема" это будет всего лишь второе выступление за последние 12 месяцев.

В конце марта Вавринка, на данный момент занимающий 236-е место в мировом рейтинге, выступил на турнире серии ATP Challenger в Испании. Там он проиграл в первом же круге шведу Элиасу Имеру - 2:6, 4:6.

В прошлом году швейцарец перенес две операции на левой стопе, из-за чего не выступал с марта 2021-го. И лишь в начале февраля Стэн вернулся к тренировкам на корте.

Бублик в настоящий момент находится на 37-й позиции в мировой табели о рангах. Для него это грунтовый старт в текущем сезоне.

Ранее друг с другом спортсмены не играли. В параллельной встрече ракетки скрестят 13-й сеяный из Испании Пабло Карреньо-Буста и молодой аргентинский квалифаер Себастьян Баес.

Матч между Бубликом и Вавринкой пройдет сегодня, 11 апреля, ориентировочно в 16:30 по времени Нур-Султана.

Отметим, что призовой фонд турнира составит 5,8 миллиона евро, или 2,8 миллиарда тенге.

Помимо выступлений в одиночке, Бублик также покажет себя в паре. Его партнером будет грузинский теннисист Николоз Басилашвили. Также в паре себя проявит другой казахстанец Андрей Голубев. Ему в этом поможет итальянец Лоренцо Сонего.

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