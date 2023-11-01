Бублик обыграл 20-ю ракетку мира на турнире в Париже

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Сегодня 08:56
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Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 33-е место в рейтинге АТР, обыграл 20-ю ракетку мира из Чили Николаса Харри в рамках второго круга Rolex Paris Masters, сообщают Vesti.kz.

Бублик выиграл в двух сетах - 7:6(7:3), 7:6(7:3).

Соперники провели на корте 2 часа. В ходе встречи Бублик сделал 10 эйсов и допустил 8 двойных ошибок, в то время как Харри выполнил 6 подач навылет при 6 двойных ошибках.

В третьем круге Бублик сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) и Даниил Медведев (Россия).

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Бублик Александр ATP

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