Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции в парном разряде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале игроки сборной противостояли паре Хьюго Нис (Монако)/Тим Пюц (Германия). Казахстанский дуэт был сильнее в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

За выход в финал "Ролан Гаррос" Бублику и Голубеву предстоит сыграть с представителями Испании Пабло Андухаром и Педро Мартинесом.

Напомним, что ранее в четвертьфинал в женском одиночном и парном разрядах пробилась первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

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