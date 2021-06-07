Бублик и Голубев в паре вышли в полуфинал "Ролан Гаррос"

Они уверенно прошли стадию 1/4-й.

Александр Бублик. Фото: thenational.ae©️
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Сегодня 22:35

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции в парном разряде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале игроки сборной противостояли паре Хьюго Нис (Монако)/Тим Пюц (Германия). Казахстанский дуэт был сильнее в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. 

За выход в финал "Ролан Гаррос" Бублику и Голубеву предстоит сыграть с представителями Испании Пабло Андухаром и Педро Мартинесом.

Напомним, что ранее в четвертьфинал в женском одиночном и парном разрядах пробилась первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

 

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Метки:
Бублик Александр Голубев Андрей ATP Ролан Гаррос


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