Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев впервые в карьере сыграли в финале турнира серии "Большого шлема", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос") казахстанский дуэт встречался с хозяевами корта французами Пьером-Югом Эрбером и Николя Маю.

Первая партия осталась за парой Бублик-Недовесов со счетом 6:4. Во втором сете дело дошло до тай-брейка (6:6), где сильнее оказались французы (7:1).

В решающей партии казахстанцы уступили 4:6 и остались без трофея.

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