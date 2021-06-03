Казахстанский теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в третий круг парного разряда "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.



Во втором круге они обыграли хорватско-словацкий дуэт Иван Додиг/Филип Полашек. Если первый сет выдался упорным - 7:6(5), то во втором они разгромили одних из фаворитов турнира - 6:1.

Игра длилась 1 час и 22 минуты. В ее ходе Додиг и Полашек не сделали ни одного эйса при шести двойных ошибках, тогда как казахстанцы подали четыре подачи навылет и допустили всего две двойные ошибки.

В третьем круге Бублик и Голубев сыграют с победителями пары Уэс Колхоф/Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды) - Доминик Кепфер (Германия)/Эмил Руусувуори (Финляндия).

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