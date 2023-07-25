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Новости спорта Теннис ATP

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Алькарас покорил теннис в 20 лет. Его первый успешный финал был против казахстанца, а еще он огорчил астанчан

Алькарас покорил теннис в 20 лет. Его первый успешный финал был против казахстанца, а еще он огорчил астанчан
©Уимблдон

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас - это новая глава в мировом теннисе. Долгое время мировая общественность ждала того момента, когда появится стабильный и достойный игрок, способный противостоять Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю. И сейчас 20-летний Алькарас - это как раз тот человек, которого все так долго ждали. 

Победитель прошлогодних номинаций АТР "Игрок года" и "Прогресс года" является самой молодой первой ракеткой в истории мужского тенниса. Он возглавил мировой рейтинг в 19 лет, четыре месяца и шесть дней. К 20 годам на счету Карлоса уже две победы на турнирах "Большого шлема" - US Open-2022 и Уимблдон-2023.

Несмотря на успех на прошлогоднем US Open, всемирная известность к Карлосу пришла, вероятно, уже после недавнего триумфа на Уимблдоне. Когда он в финале остановил казалось бы непобедимого Джоковича. Пришло время рассказать, как Алькарас неудачно приезжал в Казахстан, а также о его противостоянии с представителем нашей страны. Обо всем этом - в материале Vesti.kz.

Свой первый трофей в профессиональной карьере Алькарас завоевал в испанском городе Дения, где в июле 2019 года проводился турнир ITF (международная теннисная федерация) с общим призовым фондом 25 тысяч долларов. 

На пути к финалу 16-летний Карлос обыграл четырех соотечественников, которые были старше на несколько лет. В первом и втором круге он победил в двух сетах, а в четвертьфинале и полуфинале затратил по три партии. В финале он скрестил ракетки с казахстанцем Тимофеем Скатовым, который также старше Карлитоса на два года. 

Особой борьбы в финале не случилось - Алькарас выиграл со счетом 6:4, 6:3 и впервые в карьере завоевал титул на уровне ITF. Тогда еще вряд ли кто-то мог подумать, что через три-четыре года этот юноша будет доставлять серьезнейшие проблемы самым легендарным игрокам в истории и завоевывать "Большие шлемы".

Второй матч с казахстанским соперником состоялся в начале 2020 года на турнире 15-тысячнике в Анталье (Турция). В четвертьфинале этого соревнования вновь встретились Алькарас и Скатов, и на этот раз испанец отдал сопернику еще на один гейм меньше - 6:3, 6:3.

На том турнире Алькарас в итоге добрался до финала, где проиграл теннисисту из Венгрии Жомбору Пирошу, которого сейчас нет даже в топ-100 рейтинга АТР.

В сентябре прошлого года Алькарас, будучи третьим сеянным, стал триумфатором US Open, выиграв первый турнир "Большого шлема". В стартовых трех раундах испанец легко прошел своих соперников, но затем выдал три подряд пятисетовых триллера, огорчив Марина Чилича, Янника Синнера и Фрэнсиса Тиафо. В финале Карлос уступил всего один сет норвежцу Касперу Рууду - 6:4, 2:6, 7:6(1), 6:3.

После такого ошеломительного успеха Алькарас стал первой ракеткой мира и решился на недельный отдых, после чего провел несколько матчей за сборную Испании в Кубке Дэвиса. Первым же турниром АТР в звании лучшего теннисиста мира для него стал АТР 500 в Астане. Да, первый в истории турнир этой категории на территории Казахстана. Но в столице Алькарас больше запомнился социальной активностью. Он посетил аутизм-центр, а также сыграл в теннис около Байтерека:

Что касается непосредственно участия в турнире, то тут Карлоса ждала неприятная ситуация. В первом же матче он проиграл бельгийцу Давиду Гоффену - 5:7, 3:6. После этого испанец объяснил, что так и не смог привыкнуть к медленному корту в Астане.

Это поражение разочаровало многих жителей и гостей Астаны, которые планировали посетить матчи решающих стадий с надеждой увидеть воочию игру Карлоса. Но в итоге он уехал из Казахстана очень быстро.

Алькарасу всего-навсего 20, и у него еще вся карьера впереди. У Роджера Федерера и Джоковича в его возрасте не было еще ни одной победы на турнирах "Большого шлема", а у Надаля их было тоже две, но только на "Ролан Гаррос". Алькарас же проявил себя уже на двух разных покрытиях - на харде US Open и на траве Уимблдона. И это еще не предел.

Уже через месяц, 28 августа, в Нью-Йорке (США) стартует очередной розыгрыш Открытого чемпионата США. Алькарасу предстоит защищать свой прошлогодний титул.

Фото: Уимблдон, Denia.com, United Cup©️

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теннис теннис большой ATP US Open Уимблдон Алькарас Карлос Испания Казахстан Скатов Тимофей Надаль Рафаэль Джокович Новак Федерер Роджер Кубок Дэвиса

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