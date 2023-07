Алькарас в безумном финале с Джоковичем стал победителем Уимблдона

Определился победитель мужского одиночного разряда Уимблдона - 2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче первая ракетка мира 20-летний испанец Карлос Алькарас играл с 36-летним сербом Новаком Джоковичем, который побеждал на турнире в прошлом году.

По итогам пяти сетов Алькарас одержал победу - 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался четыре часа и 43 минуты.

Испанский теннисист одержал свою вторую победу на турнирах "Большого шлема", после того как в прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США. Этой победой Алькарас помешал Джоковичу завоевать восьмой титул на травяном "Шлеме" и сравняться по числу титулов с швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

A new name. A new reign. 🇪🇸@carlosalcaraz, your 2023 Gentlemen's Singles champion#Wimbledon pic.twitter.com/3KNlRTOPhx