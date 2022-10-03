Джокович, Алькарас, Медведев и Оже-Альяссим посетили аутизм-центр в Астане

Астана продолжает встречать звездных участников турнира ATP 500 Astana Open. В преддверии своих матчей на престижном соревновании теннисисты уделили время социальным мероприятиям, сообщает пресс-служба ФТК.

Одними из первых со спортивными звездами познакомились дети и родители, посещающие столичный аутизм-центр "Асыл Мирас". Подобные центры для детей с аутизмом открыты Фондом Булата Утемуратова в 11 городах Казахстана.

Президент федерации тенниса и учредитель Фонда Булат Утемуратов показал центр первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу, 21-кратному чемпиону турниров "Большого Шлема" сербу Новаку Джоковичу, первой ракетке Канады Феликсу Оже-Альяссиму и четвертой ракетке мира Даниилу Медведеву.

На память о визите гости получили в подарок картины, написанные детьми.

Генеральные спонсоры турнира:

"Скачай приложение BeeTV и смотри лучшие спортивные события!",

"Forte Bank",

"Freedom Broker",

"Astana Motors",

"Technodom"

Фото: ©ФТК

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