Джокович, Алькарас, Медведев и Оже-Альяссим посетили аутизм-центр в Астане

Астана продолжает встречать звездных участников турнира ATP 500 Astana Open. В преддверии своих матчей на престижном соревновании теннисисты уделили время социальным мероприятиям, сообщает пресс-служба ФТК.
Одними из первых со спортивными звездами познакомились дети и родители, посещающие столичный аутизм-центр "Асыл Мирас". Подобные центры для детей с аутизмом открыты Фондом Булата Утемуратова в 11 городах Казахстана.
Президент федерации тенниса и учредитель Фонда Булат Утемуратов показал центр первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу, 21-кратному чемпиону турниров "Большого Шлема" сербу Новаку Джоковичу, первой ракетке Канады Феликсу Оже-Альяссиму и четвертой ракетке мира Даниилу Медведеву.
На память о визите гости получили в подарок картины, написанные детьми.
Генеральные спонсоры турнира:
"Скачай приложение BeeTV и смотри лучшие спортивные события!",
"Forte Bank",
"Freedom Broker",
"Astana Motors",
"Technodom"
Фото: ©ФТК
Реклама