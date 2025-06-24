Александр Бублик принял неожиданное решение после триумфа в Галле

Александр Бублик не выступит на турнире в Истбурне: казахстанский теннисист, занимающий 30-е место в мировом рейтинге, снялся с соревнований, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Его заменит американец Дженсон Бруксби, попавший в основную сетку как лаки-лузер. В первом раунде он встретится с аргентинцем Комесаньей.

Бублик только что оформил главный успех сезона - выиграл турнир ATP-500 в Галле, одолев в финале россиянина Даниила Медведева.

Это была его первая победа над Медведевым в карьере. До этого Александр проиграл ему шесть раз подряд. Также по ходу турнира он переиграл мирового №1 - Янника Синнера.



