23-летний теннисист стал второй ракеткой Казахстана

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Сегодня 08:11
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

Что касается казахстанских теннисистов, выступающих в одиночном разряде, то мы получили новую вторую ракетку страны - Бейбита Жукаева, улучшившего свое положение в мировом рейтинге на 52 позиции, что позволило ему расположиться на 195-м месте. Удерживавший прежде этот статус Михаил Кукушкин находится на 213-й строчке.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик поднялся с 33-го места на 32-е.

Топ-3 остался без изменений: Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания) и Даниил Медведев (Россия).

Лучший казахстанский парник Александр Недовесов опустился с 49-го места на 48-е, а Андрей Голубев остался на 63-й позиции.

Первая строчка в парном разряде осталась за американцем Остином Крайчеком, на вторую поднялся хорват Иван Додиг, располагавшийся ранее на две ступеньки ниже, а топ-3 замкнул нидерландец Уэсли Коольхоф, до этого находившийся на втором месте.

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Жукаев Бейбит Кукушкин Михаил Бублик Александр ATP Недовесов Александр Голубев Андрей
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