16-летний казахстанец сотворил камбэк на Ролан Гаррос и вошел в историю

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 10:10
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16-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов вышел в 1/2 финала парного разряда юниорского French Open, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ktf.kz.

Омарханов в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско со счетом 6:4, 4:6, 12:10 обыграл третьих сеянных соревнований Томаса Фуреля (Франция)/Луку Преда (Румыния). На решающем тай-брейке Амир и Тимофей проигрывали 6:9, но отыграли три матчбола.

Омарханов стал третьим в истории казахстанского тенниса игроком, который вышел в полуфинал юниорского турнира серии "Большого шлема" в парном разряде. Первой была Ирина Селютина в 1997 году в паре с Карой Блэк из Зимбабве, ставшей победительницей юниорских турниров Открытого чемпионата Франции и Уимблдона, а также дошла до финала на Открытом чемпионате США. Вторая Амина Рахим, которая в 2005 году играла финал Ролан Гаррос и полуфинал Juniors US Open а в 2006 году полуфинал Juniors Australian Open.

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