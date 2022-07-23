Второе золото? Прямая трансляция медальной дисциплины Казахстана на ЧМ-2022 по легкой атлетике

Завтра утром, 24 июля, у Казахстана есть шанс выиграть вторую медаль, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На старт финального забега на дистанции 5 000 метров выйдет Каролин Чепкоеч Кипкируи. В финал она вышла со вторым временем среди всех участниц - 14:52.54. Это время также лучший результат для нее в сезоне.
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Быстрее в предварительном забеге пробежала только эфиопка Летесенбет Гидей (14:52.27), которая уже выиграла на ЧМ-2022 золото на дистанции 10 000 метров. А Кипкируи стала на этой дистанции только седьмой.
Начало финального забега на 5000 метров в 7:25 утра по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть ниже:
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