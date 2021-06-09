Три рекорда Азии подряд. Доминирование Казахстана в прыжках в высоту

В Алматы завершился чемпионат Казахстана по легкой атлетике. В его рамках были завоеваны лицензии, а также установлен рекорд Азии, державшийся с 2009 года. Причем он также принадлежал казахстанской спортсменке. Подробности преемственности - в материале Vesti.kz.

Речь идет о женских прыжках в высоту. Данный вид легкой атлетики активно развивается в Казахстане. Он один из наиболее успешных в нашей стране. Более того, на просторах Азии наши атлеты здесь доминируют довольно продолжительное время.

Правда, речь именно о рекорде. Относительно турниров предпочтительнее долгое время смотрелись атлетки из Узбекистана. Однако теперь козыри отошли к нашей сборной. Медальные надежды связаны не с одной спортсменкой, а сразу с несколькими.

Серьезный прорыв совершила Кристина Овчинникова. В прошлом и нынешнем сезонах она стабильно показывает высокие результаты. Она практически приблизилась к лидеру команды Надежде Дубовицкой, что привело к интересной конкуренции.

Спортсменки в зимний период штурмовали олимпийский норматив. Им не хватило буквально нескольких сантиметров. Зато на минувшем ЧРК получилось. Обе выполнили лицензии. Дубовицкая, к тому же, побила рекорд Азии.

Он держался с 2009 года. Высшее достижение - 1,99 метра - принадлежал казахстанке Марине Аитовой. Она установила его в Афинах. К слову, "эстафету" Аитова перехватила у другой казахстанки - Екатерины Евсеевой.

Так что теперь доминирование продолжается. Дубовицкая на ЧРК показала два метра. И наверняка в ближайшее время цифра изменится. Дубовицкая с Овчинниковой взяли хороший темп и ритм. Это положительно скажется на качестве результатов.

К тому же постепенно к ним подбирается Елизавета Матвеева. Она входит в число перспективных молодых атлетов, способных на большие успехи. Яркий вид, достойные результаты. Дубовицкая и вовсе приблизилась к "бессмертному" рекорду страны.

Его удерживает Ольга Турчак. На Играх доброй воли в Москве (1986 год) она прыгнула на 2,01 метра. Этот результат позволил ей тогда занять второе место, запустив традиции.

Также в пользу доминирования говорит и результат Светланы Залевской на Олимпиаде-2000. Она смогла занять шестое место, прыгнув на 1,96.

Для сравнения. На последних Играх в Рио золотую медаль взяла испанка Рут Бейтиа. В лучшей попытке она прыгнула на 1,97.

Так что можно ждать от наших девушек конкуренцию на мировом уровне.

Добавим, что лицензии Овчинниковой и Дубовицкой, а также рекорд не подтверждены. Результаты должны быть признаны в Международной федерации. После этого все звания и квоты вступят в силу.

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