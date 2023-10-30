Казахстанская чемпионка мира узнала хорошие новости. Ее подозревали в допинге

Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
Вчера 17:26
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Стало известно будущее казахстанской чемпионки мира по легкой атлетике кенийского происхождения Норы Джеруто, которая подозревалась в употреблении допинга, сообщают Vesti.kz.

В апреле 28-летняя легкоатлетка была временно отстранена от соревнований по решению Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). Она обвинялась в использовании запрещенной субстанции/метода (ABP).

"Хотим поделиться отличной новостью. Спортсменка клуба Тануи Нора Джеруто была полностью оправдана в применении допинга, которые были ей предъявлены в апреле 2023 года и отстранена от всех соревнований.

Напомним, что Нора Джеруто является первой чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 3000 метров с препятствием на открытом воздухе для суверенного Казахстана. И в преддверии Олимпийских игр в Париже (Франция) 2024 году это может не радовать, так как Нора по личному результату входит в топ три лучших бегуний на 3000 метров с препятствием в мире", - говорится в сообщении клуба ALTAY ATHLETICS.

Джеруто получила право выступать за сборную Казахстана на чемпионатах мира в 2022 году. Такие переходы стали нормой для кенийских атлетов ввиду высокой конкуренции внутри страны и лимитов на представительство на международных стартах.

На чемпионате мира-2022 в американском Юджине Нора стала победительницей в забеге на 3000 метров с препятствиями, опередив двух атлеток из Эфиопии. Джеруто преодолела дистанцию за 8.53,02, установив рекорд.

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Метки:
Легкая атлетика Допинг Джеруто Нора Казахстан

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