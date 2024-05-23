Казахстанка выиграла золото и стала ближе к Олимпиаде

Казахстанская легкоатлетка Ольга Сафронова заняла первое место в беге на 200 метров на Мемориале Геннадия Арзуманова" в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz со ссылкой на Qazaq Athletics.

Она пробежала дистанцию за 23.01 секунды и заработала ценные очки в мировом рейтинге, что приблизило ее к возможности участия на Олимпийских играх в Париже.

Сафронова - неоднократная чемпионка Казахстана, а также победительница чемпионата Азии (2017) и Азиатских игр (2014).

Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.