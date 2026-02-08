Казахстан завоевал семь медалей ЧА-2026 по лёгкой атлетике

В китайском Тяньцзине завершился чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении, который стал успешным для национальной команды Казахстана, передают Vesti.kz.

Золотые медали

Высшие награды турнира Казахстану принесли:

Алина Чистякова — пятиборьеНора Джеруто — бег на 3000 метровЖенская эстафетная команда 4×400 м — Кристина Кондрашова, Марина Шувалова, Анна Шумило, Аделина ЗемсСереброНадежда Дубовицкая — прыжки в высотуБронзовые наградыНора Джеруто — 1500 метровМария Ефремова — тройной прыжокМужская эстафета 4×400 м — Вячеслав Земс, Мади Токенов, Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов

Таким образом, наши спортсмены завоевали семь наград и заняли четвёртое место в общекомандном зачёте.