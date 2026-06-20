Казахстан вырвал золото чемпионата Азии по лёгкой атлетике

Сборная Казахстана по лёгкой атлетике завоевала первую медаль на чемпионате Азии по эстафетному бегу, который проходит в Шаосине (Китай), передают Vesti.kz.Победа в смешанной эстафете
Казахстанские спортсмены стали победителями в смешанной эстафете 4×400 метров. В составе команды выступили Эльнор Мухитдинов, Мария Шувалова, Андрей Соколов и Аделина Земс.
Финишный результат казахстанцев составил 3:16.75, что позволило им опередить конкурентов в борьбе за золото.Конкуренты остались позади
Второе место заняла сборная Индии с результатом 3:17.06. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований — команда Китая (3:17.20).Продолжение турнира
Чемпионат Азии по эстафетному бегу продлится до 21 июня. Впереди у сборной Казахстана выступления в мужской и женской эстафетах 4×400 метров.