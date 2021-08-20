Дочь олимпийской чемпионки из Казахстана остановилась в шаге от финала юниорского ЧМ по легкой атлетике

В Найроби (Кения) проходит юниорский чемпионат мира по легкой атлетике. Казахстанка Анастасия Рыпакова приняла участие в квалификации соревнований по прыжкам в длину, сообщает Olympic.kz.

В финальную часть выходили спортсменки, которым покорились бы 6,35 метра. Либо необходимо было попасть в число 12 лучших.

Рыпакова в лучшей попытке показала 6,05 метра. Ей не хватило буквально одного сантиметра - на 6,06 прыгнула Рут Агадама из Нигерии. В итоге Агадама заняла 12-е место, попав в финал.

Анастасия Рыпакова в свою очередь завершила турнир на 13-й строчке.

Отметим, что Анастасия - дочь Ольги Рыпаковой, которая выигрывала серебро, золото и бронзу на Олимпийских играх 2008, 2012, 2016 годов. В Токио-2020 она впервые осталась без медали Олимпиады.

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