Скончался главный тренер БК "Астана" литовский специалист Рамунас Цвирка, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

"Баскетбольный клуб "Астана" с глубоким прискорбием сообщает о кончине главного тренера команды — Рамунаса Цвирки, ушедшего из жизни в возрасте 59 лет. Рамунас Цвирка был опытным наставником, посвятившим значительную часть своей жизни развитию баскетбола. Под его руководством команда демонстрировала высокий уровень профессионализма и стремление к результату. Его вклад в развитие клуба и игроков невозможно переоценить. Коллектив клуба, игроки и руководство выражают искренние соболезнования семье и близким Рамунаса Цвирки в связи с этой тяжелой утратой", - сообщает клуб.



Цвирка начал тренерскую карьеру в 2004 году в чемпионате Литвы.

В последние сезоны специалист успешно работал в Казахстане, возглавляя Irbis-Alatau. Под его руководством команда стала чемпионом страны в сезоне-2023/24, а годом позже завоевала серебряные медали чемпионата-2024/25.

По итогам двух сезонов Цвирка дважды признавался лучшим тренером Казахстана.

С 2025 года специалист работал с "Астана". На данный момент столичный клуб под его руководством дошёл до полуфинала плей-офф Национальной лиги.