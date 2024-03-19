БК "Астана" в рамках Единой лиги ВТБ сыграет два домашних матча в Алматы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт vtb-league.com.

21 марта столичный клуб примет "Уралмаш" из Екатеринбурга, а 24-го сыграет в Алматы с московским МБА. Оба матча пройдут во Дворце спорта им. Балуана Шолака.

Накануне "Астана" обыграла на выезде московскую "Руну", прервав серию из двух поражений.

Сейчас столичный клуб идет на пятом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ в группе Б. "Астана" одержала 12 побед и потерпела 20 поражений.