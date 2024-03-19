БК "Астана" сыграет в другом городе Казахстана в Единой лиге ВТБ

Новости спорта Баскетбол БК Астана
Вчера 18:35
©БК "Астана"

БК "Астана" в рамках Единой лиги ВТБ сыграет два домашних матча в Алматы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт vtb-league.com.

21 марта столичный клуб примет "Уралмаш" из Екатеринбурга, а 24-го сыграет в Алматы с московским МБА. Оба матча пройдут во Дворце спорта им. Балуана Шолака.

Накануне "Астана" обыграла на выезде московскую "Руну", прервав серию из двух поражений.

Сейчас столичный клуб идет на пятом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ в группе Б. "Астана" одержала 12 побед и потерпела 20 поражений.

Метки:
Единая лига ВТБ Астана БК

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 18:35
БК Астана
БК "Астана" сыграет в другом городе Казахстана в Единой лиге ВТБ
18 марта, 23:59
БК Астана
"Астана" победила в матче Единой лиги ВТБ
6 марта, 22:58
БК Астана
"Астана" одержала победу в Единой лиге ВТБ
31 января, 21:10
БК Астана
Игрок "Астаны" выступит в Матче звезд Единой Лиги
24 января, 23:59
БК Астана
"Астана" одержала победу в Единой лиге ВТБ
11 декабря, 22:00
БК Астана
Разгромом завершился матч "Астаны" в Единой лиге ВТБ
27 ноября, 22:12
БК Астана
"Астана" одержала победу в юбилейном матче Единой лиги ВТБ
15 ноября, 22:34
БК Астана
"Астана" выиграла третий матч подряд в Единой лиге ВТБ
25 октября, 22:22
БК Астана
"Астана" одержала вторую победу подряд в Единой лиге ВТБ
13 февраля 2023, 07:28
БК Астана
"Задача тренера - заинтересовать". В БК "Астана" рассказали о развитии резерва
© 2008 - 2024 ТОО «EML»