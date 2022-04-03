Баскетболисты "Астаны" проиграли седьмой подряд матч в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанской команды был "Нижний Новгород", а встреча в Алматы завершилась со счетом 69:46 в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал форвард "Нижнего Новгорода" Антон Астапкович, в активе которого 17 очков. У хозяев больше всех очков в активе Максима Марчука (14).

"Нижний Новгород" прервал серию из семи поражений. Российская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Астана" опустилась на десятую строчку. У казахстанской команды всего две победы в 15 играх, а у "Нижнего Новгорода" - пять.

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