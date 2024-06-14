"Астана" оказалась в уникальной ситуации в Единой лиге ВТБ

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Сегодня 15:15
©БК "Астана"

БК "Астана" станет единственным иностранным клубом в Единой лиге ВТБ сезона-2024/25, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу турнира.

По итогам заседания совета директоров лиги в предстоящем сезоне лиги сыграют 12 клубов. Помимо "Астаны" это 11 российских клубов: "Автодор", "Енисей", "Зенит", "Локомотив-Кубань", МБА, "Пари НН", "Парма", "Самара", УНИКС, "Уралмаш" и ЦСКА.

В предыдущем сезоне наряду с "Астаной" еще одним иностранным коллективом в Единой лиге ВТБ был "Минск" из столицы Беларуси.

"Астана" на групповом этапе заняла предпоследнее седьмое место в своей группе.

Метки:
Единая лига ВТБ Астана БК Баскетбол

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