Гонщик велокоманды "Астана" вошел в топ-3 по итогам престижной многодневки

Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
20 августа 23:59
©Велокоманда "Астана"

Сегодня состоялся заключительный этап многодневной велогонки "Арктическая гонка Норвегии", передает корреспондент Vesti.kz.

Победу на финальном этапе одержал француз Клеман Шампуссен из команды Arkеa Samsic. Вторым стал представитель сборной Норвегии Одд Кристиан Эйкинг. Третье место занял итальянский гонщик "Астаны" Микеле Гадзоли. Лидер казахстанской команды Кристиан Скарони завершил этап шестым и сохранил второе место в генеральной квалификации. 

Он уступил лишь британцу Стивену Уильямсу из Israel-Premier Tech.

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