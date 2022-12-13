"Астана" рассталась с лидером из-за громкого дела о допинге и сделала заявление

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Сегодня 08:07
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Казахстанская велокоманда Astana Qazaqstan Team рассталась со своим лидером - колумбийцем Мигелем Анхелем Лопесом, передают Vesti.kz. Причиной стала его причастность к громкому допинговому скандалу.

"В связи с новыми данными, полученными Astana Qazaqstan Team относительно возможной связи Мигеля Анхеля Лопеса с доктором Маркосом Майнаром, команда вынуждена незамедлительно расторгнуть контракт между командой и гонщиком на основании несоблюдения указанного контракта и внутреннего регламента.

В целях защиты юридических прав команды и гонщика дальнейших комментариев по этому вопросу команда делать не будет", - говорится на официальном сайте команды.

Напомним, что еще в июле Лопеса, направлявшегося на гонку, задерживали в аэропорту Мадрида агенты Центрального оперативного отдела (UCO) - штаб-квартиры Службы судебной полиции Гражданской гвардии. Он каким-то образом фигурирует в деле о допинге, где главной фигурой является испанский врач и физиолог Маркос Майнар. Операция проходит под кодовым названием Ilex. Тогда сообщалось, что колумбиец вызван как свидетель по делу о распространении медикаментов, которые не авторизованы для использования в Испании.

Позже Лопес продолжил участие в соревнованиях. Он является победителем различных гонок и отдельных этапов. В 2018-м в составе "Астаны" он становился третьим на гранд-турах "Джиро д’Италия" и "Вуэльта Испании".

Профессиональная карьера Майнара была связана с делами о допинге в различных видах спорта.

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Метки:
Астана велокоманда Допинг

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